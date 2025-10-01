Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de octubre de 2025

El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca. No solo atrae a miles de jugadores por sus premios en efectivo, sino que también se ha convertido en un símbolo cultural de la región, al rendir homenaje al chontaduro, una fruta emblemática del suroccidente colombiano.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 1 de octubre

El número ganador del chance Chontico Día de este martes, 1 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m., transmitido en vivo para que los jugadores puedan conocer al instante los números ganadores. Esta dinámica genera una expectativa única, pues cada tarde miles de personas esperan con entusiasmo el resultado.



Modalidades de apuesta

Uno de los grandes atractivos del Chontico Día es la variedad de formas de jugar, adaptadas a distintos gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día se distingue por su accesibilidad. Los apostadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una alternativa ideal tanto para jugadores frecuentes como para quienes se animan a probar suerte ocasionalmente.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Chontico Día deben presentar algunos documentos básicos para reclamar su premio:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, el proceso incluye requisitos adicionales:

