Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico.

Su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica de la región, y con el tiempo se ha convertido en un juego de azar muy popular en el suroccidente del país. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador Chontico Día hoy, jueves 4 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 4 de septiembre de 2025 es el 4684 - 5 ¡Felicidades a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4684

Dos últimas cifras: 84

Tres últimas cifras: 684

La quinta: 5

Desde el 2025, el Chontico Día también incorporó la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de ganar al coincidir con las cifras apostadas.



¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., lo que lo convierte en una opción diaria para quienes desean probar su suerte.



Cómo se juega el chance Chontico Día

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o "pata": acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o "uña": acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar el Chontico Día?

Las apuestas son flexibles y accesibles:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

$25.000 pesos.

Requisitos para reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro depende del monto del premio, pero siempre se deben presentar los siguientes documentos:

Documentos básicos:



Tiquete original, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Documentos adicionales según el premio:



Premios menores a 48 UVT: solo los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Premios mayores a 182 UVT: además de lo anterior, se requiere una certificación bancaria reciente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago en estos casos se hace mediante transferencia en un plazo de hasta 8 días hábiles.

El Chontico Día se mantiene como una tradición en el Valle del Cauca, ofreciendo a miles de jugadores la oportunidad de ganar y vivir la emoción de los sorteos diarios.