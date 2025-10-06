Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y apreciados del Valle del Cauca, una apuesta que combina la emoción de ganar con el orgullo por la región.

Inspirado en el chontaduro, fruta insignia del suroccidente colombiano, este sorteo forma parte de la rutina diaria de miles de jugadores que esperan con entusiasmo los resultados cada tarde.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 6 de octubre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 6 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo para que los apostadores puedan seguir el sorteo en tiempo real. Esta cita se ha convertido en una verdadera costumbre vallecaucana, donde miles de personas viven la expectativa de conocer si sus números fueron los ganadores.



Modalidades de apuesta

Una de las claves del éxito del Chontico Día es la diversidad de modalidades que ofrece, adaptándose al estilo y estrategia de cada jugador. Estas son las principales formas de participar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible para todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes buscan probar suerte ocasionalmente como a los jugadores más constantes que siguen el sorteo cada día.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el monto del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: presentación de los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más Formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.