Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 12 de mayo de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca y en diferentes regiones del país. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de esta zona del país.



Número ganador de Chontico Día hoy martes 12 de mayo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 12 de mayo de 2026 es el xxxx de la serie xxx. La entidad felicitó a los apostadores afortunados e invitó a verificar cuidadosamente el resultado con el tiquete original.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, este chance incorporó la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que permite incrementar el premio cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días y su resultado puede consultarse después de la 1:00 p. m., una vez finaliza la transmisión oficial.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 y participar por importantes premios acertando el número ganador en el orden exacto del sorteo. Además, el juego ofrece diferentes modalidades para aumentar las posibilidades de ganar. El sorteo en vivo se puede seguir a través de sus canales oficiales.



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Cómo se juega el chance Chontico Día

Este juego cuenta con varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Chontico Día

El chance Chontico Día permite realizar apuestas con diferentes valores, según la preferencia del jugador:

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El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Requisitos para reclamar un premio de Chontico Día

Las personas ganadoras deben presentar algunos documentos básicos para reclamar su premio, dependiendo del monto obtenido.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado correctamente y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

