Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 7 de octubre de 2025

El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos y queridos del Valle del Cauca, combinando la emoción de ganar con el orgullo por la región.

Inspirado en el chontaduro, una fruta emblemática del suroccidente colombiano, este sorteo hace parte de la rutina de miles de personas que esperan cada tarde los resultados con ilusión.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 7 de octubre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 7 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo para que los jugadores puedan seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real. Esta cita diaria se ha convertido en una auténtica costumbre vallecaucana, donde la expectativa y la esperanza se mezclan al momento de conocer si los números elegidos resultaron ganadores.



Modalidades de apuesta

El éxito del Chontico Día radica en su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse al estilo y estrategia de cada jugador. Las principales formas de participar son:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible para todo tipo de apostadores. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que tanto quienes buscan divertirse ocasionalmente como los jugadores habituales puedan participar con facilidad.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del monto del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

