Chontico Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, combinando la emoción de apostar con el orgullo por las raíces culturales del suroccidente colombiano.

Este sorteo, inspirado en la energía y el color del chontaduro, se ha convertido en parte esencial de la rutina diaria de miles de personas que buscan iniciar su jornada con ilusión y buena fortuna. El chontaduro, fruto típico de la región, simboliza esperanza, alegría y prosperidad, valores que el juego ha sabido transmitir a lo largo de los años.

Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 5 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Uno de los factores que explican el éxito del Chontico Día es su amplia variedad de modalidades de apuesta, que se adaptan a los diferentes estilos de juego y presupuestos de los apostadores. Cada formato ofrece una forma distinta de participar y aumentar las probabilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad y dinamismo, el Chontico Día se mantiene entre los juegos más populares del país, ofreciendo múltiples oportunidades de tentar la suerte cada día.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se destaca por ser un juego accesible y flexible, con la posibilidad de realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, según el monto que el jugador desee invertir.

Esta accesibilidad lo convierte en una opción ideal para quienes disfrutan del azar sin comprometer grandes cantidades de dinero, manteniendo siempre la emoción del juego responsable.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo, seguro y transparente. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Además, según el valor del premio expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

