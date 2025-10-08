Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 8 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y populares del Valle del Cauca, al unir la emoción de ganar con el orgullo por las raíces de la región.

Inspirado en el chontaduro, una fruta típica del suroccidente colombiano, este sorteo forma parte de la rutina de miles de personas que cada tarde esperan los resultados con ilusión.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 8 de octubre

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 8 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Chontico Día se lleva a cabo todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo, para que los jugadores puedan seguir minuto a minuto el desarrollo del juego y conocer de primera mano los números ganadores. Esta cita diaria se ha convertido en una verdadera tradición vallecaucana, donde la expectativa y la esperanza se renuevan con cada sorteo.



Modalidades de apuesta

Uno de los grandes atractivos del Chontico Día es la variedad de modalidades de juego, que se adaptan a las preferencias y estrategias de cada apostador. Entre las opciones más populares están:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, los jugadores pueden participar con diferentes niveles de dificultad y posibilidades de ganar, según su estilo de apuesta.



Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible para todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes buscan un momento de diversión como a los jugadores más constantes que siguen una estrategia habitual.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio es sencillo, pero requiere cumplir con ciertos requisitos. Los jugadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Además, dependiendo del valor del premio —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)—, se aplican requisitos adicionales:

