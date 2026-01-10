El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, gracias a su amplia trayectoria, su mecánica sencilla y la regularidad de sus resultados diarios. Con el paso de los años, este juego se ha convertido en una referencia habitual para miles de personas que, cada tarde, revisan los números con la expectativa de obtener un premio.

Su popularidad se explica, en gran parte, por la facilidad para participar y por la variedad de modalidades de apuesta que ofrece. Estas características permiten que tanto jugadores ocasionales como apostadores con mayor experiencia encuentren opciones acordes a sus preferencias, presupuestos y estrategias de juego.

El sorteo puede verse en tiempo real a través de transmisión en vivo:

Número ganador de Chontico Día hoy, sábado 10 de enero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado, 10 de enero de 2026, es el 3725, de la serie 8306. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador: 3725

Dos últimas cifras: 25

Tres últimas cifras: 725

La quinta: 1

Chontico Día resultado del último sorteo hoy, sábado 10 de enero de 2026 Foto: Blu Radio

Modalidades de juego

El Chontico Día cuenta con diversas modalidades de juego pensadas para adaptarse a distintos niveles de experiencia y estilos de apuesta. Cada opción combina azar, intuición y probabilidad, ofreciendo múltiples formas de participación:



4 cifras directo (superpleno) : acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras (combinado) : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras (directo) : coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

: coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras (combinado) : las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata ): acertar exactamente las dos cifras finales.

): acertar exactamente las dos cifras finales. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto, expectativas y forma de jugar.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa viable para distintos tipos de jugadores. Así, es posible participar sin realizar grandes inversiones, manteniendo el componente de entretenimiento y emoción característico del chance.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y se realiza en los puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:

