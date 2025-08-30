Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 30 de agosto de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta típica de la región que simboliza tradición, identidad y arraigo cultural.

Cada jornada, miles de apostadores participan con la esperanza de acertar el número ganador y obtener premios que pueden cambiar su día. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 30 de agosto de 2025 es el 6165 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6165

Dos últimas cifras: 65

Tres últimas cifras: 165

La quinta: 1

Desde el 2025, el Chontico Día incluye la quinta balota, un número adicional que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios si se combina con las cifras principales.



¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p. m., y los resultados oficiales se publican minutos después de la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería del Chontico.



Modalidades de juego

El Chontico Día ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a la estrategia de cada jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en orden exacto.

Acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): Acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): Acertar la última cifra del sorteo.

Valor de la apuesta

El Chontico Día es accesible para todos los presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del Chontico Día, el apostador debe presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (expresado en UVT), se requieren pasos adicionales:

