Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 29 de agosto de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca. Este juego de azar, operado por la Lotería del Chontico, recibe su nombre del chontaduro, fruta típica de la región que simboliza tradición, identidad y arraigo cultural.

En cada sorteo, miles de apostadores participan con la esperanza de convertirse en ganadores, ya que el juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Para obtener el premio mayor, el número elegido debe coincidir exactamente con la combinación oficial sorteada.

Número ganador del Chontico Día – 29 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de este viernes dejó como combinación afortunada la siguiente: 3083 - 6.



Número ganador: 3083.

Dos últimas cifras: 83.

Tres últimas cifras: 083.

Quinta: 6.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con su vendedor autorizado para confirmar el premio.



¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p. m. y los resultados oficiales se publican minutos después de la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería del Chontico.



Cómo se juega el chance Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas modalidades de apuesta que amplían las posibilidades de ganar, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acierto de las cuatro cifras en orden exacto.

Acierto de las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: Las cuatro cifras en cualquier orden.

Las cuatro cifras en cualquier orden. T res cifras directo: Acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

Acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: Las tres últimas cifras en cualquier orden.

Las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata ): Acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

): Acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): Acierto de la última cifra del sorteo.

Desde el 2025, se incluye además una “quinta balota”, un número adicional que aumenta las opciones de obtener premios más altos al combinarse con las cifras principales.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Este juego es accesible para todos los bolsillos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Para cobrar un premio del Chontico Día, el apostador debe presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio, los requisitos adicionales son los siguientes:

