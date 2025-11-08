Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día es uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca, reconocido por combinar emoción, tradición y una profunda conexión con la cultura del suroccidente colombiano.
Inspirado en el color y la energía del chontaduro, este sorteo representa alegría, esperanza y prosperidad, valores que han convertido al juego en un símbolo de identidad regional. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 8 de noviembre de 2025 es el 2305 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece diversas modalidades pensadas para adaptarse a los diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada formato brinda una manera particular de participar y ganar, manteniendo viva la emoción en cada sorteo:
Gracias a estas opciones, cada jugador puede diseñar su propia estrategia, ajustando el nivel de riesgo y las probabilidades de ganar según su intuición y presupuesto.
El Chontico Día es un juego accesible y flexible, ideal para quienes buscan vivir la emoción del azar de forma segura y responsable.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que tanto los jugadores nuevos como los habituales participen cómodamente.
Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo, rápido y transparente. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:
De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:
Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Chontico Día sigue siendo uno de los juegos más queridos del país, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.