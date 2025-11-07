Chontico Día resultado del último sorteo hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, gracias a su mezcla de emoción, tradición y cercanía con la cultura del suroccidente colombiano.
Inspirado en el color y la energía del chontaduro, este sorteo simboliza alegría, esperanza y prosperidad, valores profundamente arraigados en la región. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 7 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día destaca por su variedad de modalidades, pensadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada formato ofrece una manera distinta de ganar, lo que mantiene viva la emoción en cada sorteo.
Las modalidades disponibles son:
Gracias a estas opciones, los jugadores pueden participar con estrategias personalizadas, aumentando sus posibilidades de ganar según su intuición y presupuesto.
El Chontico Día es un juego accesible para todos los bolsillos, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, según la preferencia del jugador.
Esta flexibilidad lo convierte en una alternativa ideal para quienes desean vivir la emoción del azar de forma segura, económica y responsable.
Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso rápido y transparente. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:
Según el valor del premio expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican estos requisitos adicionales:
Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de azar más queridos del país, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.