Chontico Día resultado del último sorteo hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, gracias a su mezcla de emoción, tradición y cercanía con la cultura del suroccidente colombiano.

Inspirado en el color y la energía del chontaduro, este sorteo simboliza alegría, esperanza y prosperidad, valores profundamente arraigados en la región. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 7 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día destaca por su variedad de modalidades, pensadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada formato ofrece una manera distinta de ganar, lo que mantiene viva la emoción en cada sorteo.

Las modalidades disponibles son:



4 cifras directo (superpleno) : acierto exacto de las cuatro cifras.

: acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a estas opciones, los jugadores pueden participar con estrategias personalizadas, aumentando sus posibilidades de ganar según su intuición y presupuesto.



Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible para todos los bolsillos, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, según la preferencia del jugador.



Esta flexibilidad lo convierte en una alternativa ideal para quienes desean vivir la emoción del azar de forma segura, económica y responsable.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso rápido y transparente. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican estos requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de azar más queridos del país, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.