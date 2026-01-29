Asonadas en El Plateado, Cauca; intentan expulsar a la fuerza pública

Al corregimiento de El Plateado del municipio de Argelia, Cauca, llegaron cientos de personas procedentes de diferentes zonas del Cañón de Micay, que protagonizaron violentas asonadas contra la estación de Policía y la base del Ejército ubicadas en el casco urbano.

Los manifestantes, presuntamente instrumentalizados por las disidencias de las Farc, atacaron con piedras y papas bomba a los policías y a los soldados con la intensión de expulsarlos de El Plateado. Además, les cortaron el suministro de agua.

Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, pero, según la comunidad, también se han escuchado disparos. Preliminarmente se confirman 15 heridos por esta confrontación.

"Desafortunadamente estos delincuentes están utilizando la escuela del corregimiento y desde ahí están lanzando bombas molotov a los uniformados. Este grupo terrorista, el frente Carlos Patiño exactamente que es el que está instrumentalizando a la población civil para esta asonada, porque ellos lo que quieren es sacar a la Fuerza Pública, pero esto no pasará, seguiremos en el territorio", aseguró el coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía en el Cauca.



Los manifestantes por su parte aseguran que adelantaban una protesta pacífica, para reclamar explicaciones por la confusa muerte de dos civiles, el pasado lunes, en medio de un operativo militar, cuando fueron reprimidos por la fuerza pública.

"Hay afectaciones bastante graves como lesiones en piernas, esquirlas incrustadas en la piel de algunos compañeros y es preocupante porque la tensión sigue en aumento y la violencia sigue escalando, pero hasta el momento no hemos visto el actuar del alto gobierno, y eso es lo que estamos pidiendo, una mesa en territorio pero con el alto gobierno", señaló Kevin Arcos, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Plateado.

Todos esto sucede después del ataque con drones, cargados con explosivos, contra una multitud reunida el martes en la tarde en el parque principal de El Plateado. Ese ataque que dejo un muerto y 14 heridos, entre ellos una niña de 8 años.