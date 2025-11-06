Chontico Día resultado del último sorteo hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca, combinando la emoción de ganar con el orgullo por la cultura del suroccidente colombiano.
Inspirado en la energía y el color del chontaduro, este sorteo representa esperanza, alegría y prosperidad, valores profundamente arraigados en la región. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 6 de noviembre de 2025 es el 0395 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día se distingue por su diversidad de modalidades, que permiten jugar de diferentes formas y con distintas probabilidades de acierto. Esta flexibilidad lo ha convertido en uno de los juegos más atractivos y dinámicos del país. Las modalidades disponibles son:
Gracias a estas opciones, el juego ofrece múltiples formas de ganar y mantener la emoción en cada sorteo.
El Chontico Día es un juego accesible y flexible, con apuestas que pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, según el monto que el jugador desee invertir.
Esta característica lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar del azar sin arriesgar grandes sumas de dinero, fomentando además un juego responsable y entretenido.
Cobrar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo, seguro y transparente. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:
Además, dependiendo del valor del premio expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:
Con su mezcla de tradición, cercanía y oportunidades de premio, el Chontico Día sigue siendo un referente en el mundo del chance colombiano, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para soñar y ganar.