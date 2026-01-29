El aeropuerto El Dorado amanece con restricción aérea: ya hay cancelaciones

Por lo menos 10 vuelos amanecieron cancelados o con reprogramaciones desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá a causa de la restricción aérea por cuenta de la baja visibilidad de la pista desde la torre de control. En imágenes difundidas por la Aerocivil, se ve como la espesa capa de neblina impide que los vuelos operen con normalidad.

“Se registran demoras por condiciones de visibilidad reducida en Aeropuerto El Dorado. A pesar de la mejoría gradual en el clima, los itinerarios de salida y llegada se mantienen sujetos a cambios. Consulta actualizaciones directamente con las compañías aéreas”, aseguró la Aeronáutica.

Por su parte, en la página web del aeropuerto El Dorado, en la lista de itinerario, aparecen más de 10 vuelos nacionales e internacionales con retrasos o cancelaciones. Vuelos hacia Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Buenos Aires, argentina, entre la lista de afectados.

Entre tanto, advierte la autoridad aérea que por los retrasos desde la madrugada de este jueves, a lo largo del día se puede presentar cambios en los vuelos ya programados en horas de la tarde.