Capturan a peligroso ladrón vinculado a millonario fleteo en Bucaramanga; ya estuvo preso

La Policía capturó en Bucaramanga a un hombre que tenía orden judicial vigente por el delito de hurto calificado y agravado, y que estaría presuntamente vinculado a un fleteo por 68 millones de pesos, ocurrido el pasado 23 de enero en el barrio San Francisco, luego de que un ciudadano retirara dinero de una entidad financiera.

De acuerdo con las autoridades, el capturado, conocido con los alias de “Farruko” o “Juancho”, de 34 años, fue ubicado en un reconocido hotel de Bucaramanga, tras una alerta emitida por una unidad de inteligencia de la Policía Nacional en Cartagena, Bolívar.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, explicó que el hombre cuenta con un amplio prontuario criminal y había estado en prisión en más de ocho ocasiones.

“Gracias a una información que nos llegó desde el departamento de Bolívar, activamos de manera inmediata nuestras unidades de inteligencia e investigación criminal, logrando ubicar y capturar a esta persona, quien presenta antecedentes por homicidio, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego”, señaló el oficial.



Según la investigación, el capturado sería el encargado de planear, coordinar y ejecutar hurtos bajo la modalidad de fleteo, utilizando estructuras móviles que se desplazaban entre diferentes ciudades del país para evadir la acción de las autoridades, lo que evidenciaría su actuar a nivel nacional.

Durante el operativo, “Juancho” se encontraba acompañado de otras personas con antecedentes judiciales, aunque sin órdenes de captura vigentes.

Según la Policía, estarían planeando un robo, aunque es materia de investigación.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso de judicialización correspondiente.