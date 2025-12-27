Chontico Día resultado sábado 27 de diciembre de 2025

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del Valle del Cauca, gracias a su trayectoria, reglas claras y facilidad para participar.

Esta modalidad de juego sigue siendo una alternativa popular para quienes buscan una opción sencilla, accesible y confiable dentro del mundo del chance. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Chontico Día de hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 27 de diciembre de 2025, es el 9927 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9927

Dos últimas cifras: 27

Tres últimas cifras: 927

La quinta: 2

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos estilos y niveles de experiencia. Cada opción combina azar, probabilidad e intuición:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras en cualquier orden.

las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos cifras finales.

acertar las dos cifras finales. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus expectativas y estrategia.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chance Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para diferentes presupuestos, sin necesidad de grandes inversiones.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso de reclamación es simple y se realiza en los puntos de pago autorizados. Para hacerlo efectivo, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con una mecánica fácil de entender, múltiples modalidades de apuesta y amplia aceptación regional, el Chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo a diario a miles de personas que esperan el próximo resultado y la posibilidad de celebrar un golpe de suerte.