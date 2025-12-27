Chontico Día resultado sábado 27 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del Valle del Cauca, gracias a su trayectoria, reglas claras y facilidad para participar.
Esta modalidad de juego sigue siendo una alternativa popular para quienes buscan una opción sencilla, accesible y confiable dentro del mundo del chance. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 27 de diciembre de 2025, es el 9927 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos estilos y niveles de experiencia. Cada opción combina azar, probabilidad e intuición:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus expectativas y estrategia.
Uno de los principales atractivos del Chance Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para diferentes presupuestos, sin necesidad de grandes inversiones.
El proceso de reclamación es simple y se realiza en los puntos de pago autorizados. Para hacerlo efectivo, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:
Con una mecánica fácil de entender, múltiples modalidades de apuesta y amplia aceptación regional, el Chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo a diario a miles de personas que esperan el próximo resultado y la posibilidad de celebrar un golpe de suerte.