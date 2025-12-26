Chontico Día resultado viernes 26 de diciembre de 2025

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del Valle del Cauca.

Su larga trayectoria, sumada a la facilidad para participar, lo convierte en una opción popular entre quienes buscan una alternativa de juego sencilla, accesible y confiable. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 26 de diciembre de 2025, es el 5682 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5682

Dos últimas cifras: 82

Tres últimas cifras: 682

La quinta: 6

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta diseñadas para ajustarse a distintos niveles de experiencia y estrategias. Cada opción combina azar, probabilidad e intuición:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

acertar exactamente las dos cifras finales. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta diversidad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo de juego y a sus expectativas.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los grandes atractivos del Chance Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para diferentes presupuestos, sin necesidad de grandes inversiones.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio es sencillo y se realiza en los puntos de pago autorizados. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con reglas claras, múltiples modalidades de apuesta y una mecánica fácil de entender, el Chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo a diario a miles de personas que esperan conocer el próximo resultado y celebrar un posible golpe de suerte.