Chontico Día resultado viernes 26 de diciembre de 2025

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del Valle del Cauca.
Su larga trayectoria, sumada a la facilidad para participar, lo convierte en una opción popular entre quienes buscan una alternativa de juego sencilla, accesible y confiable. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 26 de diciembre de 2025, es el 5682 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta diseñadas para ajustarse a distintos niveles de experiencia y estrategias. Cada opción combina azar, probabilidad e intuición:
Esta diversidad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo de juego y a sus expectativas.
Uno de los grandes atractivos del Chance Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para diferentes presupuestos, sin necesidad de grandes inversiones.
El proceso para reclamar un premio es sencillo y se realiza en los puntos de pago autorizados. El ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con reglas claras, múltiples modalidades de apuesta y una mecánica fácil de entender, el Chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo a diario a miles de personas que esperan conocer el próximo resultado y celebrar un posible golpe de suerte.