Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia con su sorteo del jueves, 20 de noviembre de 2025. Este tradicional juego de chance, profundamente arraigado en el Valle del Cauca, continúa siendo parte de la rutina diaria de muchos hogares gracias a su historia, accesibilidad y fuerte vínculo cultural con la región.

Resultado oficial del Chontico Noche – 20 de noviembre de 2025

Durante la noche del miércoles, el sorteo reveló el siguiente resultado oficial:

Desglose del resultado:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de apostadores siguieron la transmisión oficial para comprobar sus jugadas y verificar si la suerte estuvo de su lado.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche mantiene una programación estable, lo que facilita la participación en diferentes días de la semana:



Lunes a viernes : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además de la edición nocturna, los jugadores pueden apostar en alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último disponible cada jueves con premios especiales.



Modalidades de apuesta disponibles

Este sorteo ofrece una amplia variedad de modalidades que se ajustan a diferentes preferencias y estrategias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número.

acierto exacto del número. Cuatro cifras combinado: permite ganar con cualquier orden.

permite ganar con cualquier orden. Tres cifras directo o comb inado: basadas en las últimas tres cifras.

inado: basadas en las últimas tres cifras. Dos cifras (pata): apuesta a las dos cifras finales.

apuesta a las dos cifras finales. Una cifra (uña): se apuesta a la última cifra.

Gracias a estas opciones, tanto jugadores experimentados como apostadores ocasionales pueden encontrar una modalidad a su medida.



Costos para participar

Uno de los mayores atractivos del Chontico Noche es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Esto permite participar con presupuestos bajos o realizar jugadas frecuentes sin afectar significativamente el bolsillo.



Requisitos para reclamar premios

Para garantizar transparencia en los procesos de pago, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos:



Documentación básica:

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar el documento de identidad vigente.

Documentos adicionales según el monto ganado: