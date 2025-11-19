Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

El Chontico Noche continúa destacándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y queridos en Colombia. Su influencia es especialmente fuerte en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores lo han convertido en parte de su rutina diaria. Inspirado en el icónico chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este juego mantiene un vínculo cultural profundo que ha pasado de generación en generación.

Resultado del Chontico Noche – 19 de noviembre de 2025

Durante la noche del miércoles, 19 de noviembre de 2025, el sorteo del Chontico Noche entregó su resultado oficial:

Desglose oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este resultado definió la suerte de miles de apostadores que siguieron la transmisión oficial para validar sus jugadas desde diferentes regiones del país.



Horarios del Chontico Noche

El sorteo mantiene una programación estable que facilita la participación diaria:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además del sorteo nocturno, los jugadores también encuentran alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, disponible cada jueves con premios especiales para quienes buscan mayores opciones dentro de los resultados del chance.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Una de las fortalezas de este sorteo es su variedad de modalidades, diseñadas para todo tipo de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): a cierto exacto del número.

cierto exacto del número. Cuatro cifras combinado: permite ganar con las cifras en cualquier orden.

permite ganar con las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo o combinado: basado en las últimas tres cifras.

basado en las últimas tres cifras. Dos cifras (pata): apuesta sobre las dos cifras finales.

apuesta sobre las dos cifras finales. Una cifra (uña): apuesta a la última cifra.

Gracias a estas alternativas, el Chontico Noche se adapta tanto a estrategias avanzadas como a apuestas simples.



Costos para participar

La accesibilidad es uno de los principales atractivos del sorteo:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos rangos permiten jugar con presupuestos bajos, ideal para quienes participan ocasionalmente o para quienes realizan apuestas frecuentes.



Requisitos para reclamar premios

Para asegurar transparencia y cumplimiento normativo, los ganadores deben presentar la documentación correspondiente al momento de reclamar sus premios.

Requisitos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad vigente

Documentación adicional según el monto:

