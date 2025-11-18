Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

El Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los resultados del chance más tradicionales y apreciados de Colombia. Su popularidad es especialmente fuerte en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores lo convierten en parte de su rutina nocturna. Inspirado en el icónico chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo mantiene un vínculo cultural profundo, transmitido de generación en generación.

Resultado oficial del Chontico Noche – 18 de noviembre de 2025

Durante la noche del martes, 18 de noviembre de 2025, el sorteo del Chontico Noche entregó el siguiente resultado:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este número definió la suerte de los jugadores que siguieron el sorteo desde distintas ciudades del país, muchos de ellos atentos a la transmisión oficial para validar sus apuestas.



Horarios oficiales del Chontico Noche

El sorteo mantiene horarios fijos para garantizar la participación diaria de los apostadores:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, los jugadores pueden optar por alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último disponible cada jueves con premios especiales para quienes buscan mayores oportunidades dentro de los resultados del chance.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

El Chontico Noche se destaca por su variedad de modalidades, adecuadas tanto para jugadores experimentados como para quienes prefieren apuestas simples:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número.

acierto exacto del número. Cuatro cifras combinado: permite ganar con las cifras en cualquier orden.

permite ganar con las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo o combinado: basado en las tres últimas cifras.

basado en las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): apuesta a las dos cifras finales.

apuesta a las dos cifras finales. Una cifra (uña): apuesta a la última cifra.

Esta flexibilidad convierte al sorteo en una opción estratégica y adaptable para todo tipo de jugadores.



Costos de participación

La accesibilidad es uno de los mayores atractivos del Chontico Noche. Sus valores permiten participar con montos bajos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Gracias a este rango, el sorteo es ideal tanto para jugadores ocasionales como para participantes frecuentes que buscan mantener un presupuesto controlado.



Requisitos para reclamar premios

Para garantizar transparencia y seguridad, los ganadores deben presentar la documentación correspondiente al momento de reclamar cualquier premio:



Requisitos básicos

Tiquete original en buen estado

Documento de identidad vigente

Documentación adicional según el monto: