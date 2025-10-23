Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha posicionado como uno de los sorteos más esperados por los colombianos, especialmente en el Valle del Cauca, donde cada noche miles de jugadores siguen el resultado con la ilusión de acertar el número ganador. Inspirado en el chontaduro, fruto típico de la región, y administrado por la Lotería del Chontico, este juego ha trascendido de una simple apuesta a una verdadera tradición que mezcla emoción, esperanza y entretenimiento en los hogares vallecaucanos.

Resultado del Chontico Noche – Jueves 23 de octubre de 2025

Tras cada sorteo, la organización felicita a los ganadores e invita a todos los participantes a verificar su tiquete en un punto de venta autorizado, donde podrán confirmar el premio y realizar el proceso de validación oficial de forma segura.



Horarios oficiales del Chontico Noche

El Chontico Noche ofrece sorteos todos los días de la semana, brindando múltiples oportunidades para poner a prueba la suerte:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico ofrece otras modalidades, como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con premios especiales cada jueves. Así, la emoción se mantiene viva entre los jugadores durante toda la semana.



Modalidades de apuesta

Una de las claves del éxito del Chontico Noche es su variedad de modalidades, pensadas para adaptarse a los gustos de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto de las cuatro cifras.

: acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combinado) : acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

: acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad convierte al juego en una experiencia dinámica y accesible, ideal tanto para apostadores ocasionales como para los más experimentados.



Costos para participar

El Chontico Noche se destaca por su accesibilidad económica, permitiendo participar con montos bajos y mantener la emoción cada noche:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Gracias a este rango de valores, cualquier persona puede vivir la experiencia del juego sin comprometer su presupuesto.



Requisitos para reclamar premios

Reclamar un premio del Chontico Noche es un proceso seguro y transparente. Los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad vigente.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se exigen algunos documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (expedida máximo 30 días antes).

El Chontico Noche sigue siendo símbolo del azar responsable y la tradición vallecaucana, un juego que cada noche despierta ilusiones y mantiene viva la esperanza de convertirse en uno de los próximos ganadores.