Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 18 de agosto de 2025

El chance Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, toma su nombre del chontaduro, una fruta tradicional de esta región del país.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, con la condición de que los números seleccionados coincidan en el mismo orden en que aparecen en el sorteo. Vea aquí la transmisión en vivo del sorteo:

El número ganador del chance Chontico Noche de este lunes, 18 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, que puede aumentar significativamente las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en la noche.

Cómo se juega el chance

El Chontico Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios variables según la cantidad de cifras acertadas y el orden:

Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche

Este juego brinda flexibilidad en el valor de las apuestas:

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio varía según el valor, pero siempre será indispensable presentar la documentación requerida:

Documentos básicos para cualquier premio

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (basado en UVT)