Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de personas siguen cada transmisión con la esperanza de acertar el número ganador. Inspirado en el chontaduro, fruto típico y símbolo de la región, este juego administrado por la Lotería del Chontico se ha convertido en una tradición que une emoción, suerte y expectativa en los hogares vallecaucanos.

Resultado del Chontico Noche – 27 de octubre de 2025

Número ganador: (en minutos)

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta cifra:

Horarios oficiales del Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico cuenta con otras modalidades que amplían la diversión, como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con premios especiales cada jueves, manteniendo viva la emoción durante toda la semana.



Modalidades de apuesta

El atractivo del Chontico Noche radica en la variedad de formas para jugar y ganar, adaptadas tanto a principiantes como a apostadores experimentados:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad convierte al Chontico Noche en un juego dinámico, entretenido y accesible, que brinda oportunidades de ganar cada noche.



Costos para participar

Uno de los grandes atractivos del Chontico Noche es su bajo costo de participación, lo que permite disfrutar del juego sin comprometer el presupuesto:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Esta flexibilidad hace que el Chontico Noche sea un juego para todos los públicos, con la posibilidad de ajustar el valor de la apuesta según las preferencias de cada jugador.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar premios es seguro, rápido y transparente. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Un documento de identidad vigente.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), pueden requerirse documentos adicionales:

