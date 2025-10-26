Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 26 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores siguen con entusiasmo cada transmisión en busca del número ganador. Inspirado en el chontaduro, fruto típico y símbolo de la región, este juego administrado por la Lotería del Chontico se ha convertido en una tradición que mezcla suerte, emoción y esperanza en los hogares vallecaucanos.

Resultado del Chontico Noche – domingo 26 de octubre de 2025

Número ganador: (en minutos)

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta cifra:

Horarios oficiales del Chontico Noche

El Chontico Noche se celebra todos los días, ofreciendo a los jugadores múltiples oportunidades de participar y disfrutar la emoción característica de este tradicional juego vallecaucano.

Horarios del sorteo:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, la Lotería del Chontico ofrece otras modalidades que amplían la diversión, como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con premios especiales cada jueves, manteniendo viva la expectativa de los jugadores durante toda la semana.



Modalidades de apuesta

El éxito del Chontico Noche radica en su variedad de modalidades, diseñadas para ofrecer diferentes formas de jugar y ganar, tanto para quienes se inician en el chance como para los apostadores más experimentados:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad de opciones convierte al Chontico Noche en un juego dinámico, entretenido y accesible, que brinda múltiples oportunidades de ganar cada noche.



Costos para participar

Uno de los grandes atractivos del Chontico Noche es su accesibilidad económica, lo que permite que cualquier persona pueda participar sin comprometer su presupuesto.



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Gracias a esta flexibilidad, los jugadores pueden ajustar el valor de su apuesta según sus posibilidades, haciendo del Chontico Noche una experiencia abierta a todos los públicos y con la emoción garantizada.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de reclamación de premios del Chontico Noche se caracteriza por ser seguro, transparente y ágil. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Un documento de identidad vigente.

Según el monto del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), pueden solicitarse documentos adicionales:

