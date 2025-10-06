Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina tradición, emoción y esperanza, convirtiéndose en parte de la rutina nocturna de miles de personas que sueñan con cambiar su suerte cada día.

Número ganador de Chontico Noche – 6 de octubre de 2025

En el sorteo del lunes, 6 de octubre de 2025, el número afortunado fue: 2703 - 6.



Número completo: 2703.

Tres últimas cifras: 703.

Dos últimas cifras: 03.

Quinta: 6.

Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días, en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, los jugadores pueden participar en Chontico Día y en el Súper Chontico Noche, una modalidad especial que se realiza cada jueves y que entrega premios adicionales, brindando más oportunidades de ganar.



Modalidades de apuesta

Este juego ofrece varias formas de participar, adaptándose a las preferencias y estrategias de cada apostador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combinado) : acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

: acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada participante elija la opción que mejor se ajuste a su intuición y estilo de juego.



Costos de participación

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es su bajo costo, lo que lo hace accesible para todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Gracias a esta estructura flexible, cualquier persona puede disfrutar la emoción del juego sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo un premio, es necesario presentar:



El tiquete original en buen estado.

Un documento de identidad vigente.

Dependiendo del monto ganado, se aplican condiciones adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición).

El Chontico Noche continúa siendo una tradición llena de emoción en Colombia. Con horarios accesibles, múltiples modalidades de apuesta y la posibilidad de ganar premios significativos, cada sorteo representa una nueva oportunidad para transformar la suerte.

