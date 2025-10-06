En vivo
Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Revise aquí el número ganador hoy 6 de octubre de 2025.

Chontico Noche resultado del último sorteo
Chontico Noche es uno de los chances más populares en Colombia.
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina tradición, emoción y esperanza, convirtiéndose en parte de la rutina nocturna de miles de personas que sueñan con cambiar su suerte cada día.

Número ganador de Chontico Noche – 6 de octubre de 2025

En el sorteo del lunes, 6 de octubre de 2025, el número afortunado fue: 2703 - 6.

  • Número completo: 2703.
  • Tres últimas cifras: 703.
  • Dos últimas cifras: 03.
  • Quinta: 6.
Resultado de Chontico Noche - 6 de octubre.png

Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días, en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, los jugadores pueden participar en Chontico Día y en el Súper Chontico Noche, una modalidad especial que se realiza cada jueves y que entrega premios adicionales, brindando más oportunidades de ganar.

Modalidades de apuesta

Este juego ofrece varias formas de participar, adaptándose a las preferencias y estrategias de cada apostador:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.
  • Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada participante elija la opción que mejor se ajuste a su intuición y estilo de juego.

Costos de participación

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es su bajo costo, lo que lo hace accesible para todo tipo de jugadores:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Gracias a esta estructura flexible, cualquier persona puede disfrutar la emoción del juego sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo un premio, es necesario presentar:

  • El tiquete original en buen estado.
  • Un documento de identidad vigente.

Dependiendo del monto ganado, se aplican condiciones adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición).

El Chontico Noche continúa siendo una tradición llena de emoción en Colombia. Con horarios accesibles, múltiples modalidades de apuesta y la posibilidad de ganar premios significativos, cada sorteo representa una nueva oportunidad para transformar la suerte.

