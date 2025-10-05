En vivo
Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 5 de octubre de 2025

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Revise aquí el número ganador hoy 5 de octubre de 2025.

Chontico Noche resultado del último sorteo
Chontico Noche es uno de los chances más populares en Colombia.
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo ha logrado combinar tradición, emoción y esperanza, formando parte de la rutina nocturna de miles de personas que sueñan con cambiar su suerte cada día.

Número ganador de Chontico Noche hoy, domingo 5 de octubre de 2025

En el sorteo del domingo, 5 de octubre, el resultado fue el siguiente: en minutos.

  • Número completo: 
  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Quinta: 

Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días, en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los jugadores pueden participar en otras variantes como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que cada jueves entrega premios especiales para quienes buscan incrementar sus posibilidades de ganar.

Modalidades de apuesta

El juego ofrece diversas opciones que se adaptan al estilo y estrategia de cada apostador:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.
  • Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la forma de participar según su intuición y preferencia.

Costos de participación

Uno de los mayores atractivos del Chontico Noche es su bajo costo, lo que lo convierte en una opción accesible tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con frecuencia:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Así, cualquier persona puede disfrutar de la emoción de apostar sin realizar grandes inversiones.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad vigente.

Según el valor del premio, se aplican las siguientes condiciones:

  • Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (con una antigüedad máxima de 30 días).
