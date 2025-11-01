Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

El Chontico Noche se ha convertido en uno de los sorteos más esperados por los colombianos, especialmente por los habitantes del Valle del Cauca, quienes cada noche siguen con emoción los resultados con la esperanza de acertar el número ganador. Inspirado en el chontaduro, fruto emblemático de la región, y administrado por la Lotería del Chontico, este juego de azar ha trascendido su carácter de apuesta para convertirse en una verdadera tradición que combina entretenimiento, ilusión y alegría en los hogares vallecaucanos.

Resultado del Chontico Noche

Número ganador: (en minutos)

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta cifra:

Verificación de resultados y proceso de validación

Tras cada sorteo, la organización del Chontico Noche felicita a los ganadores e invita a todos los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados. Este proceso de revisión es esencial para confirmar los números ganadores, validar los premios y completar la reclamación de manera segura, rápida y confiable.

De esta forma, los jugadores pueden estar seguros de que el proceso mantiene los más altos estándares de transparencia y control, respaldados por la Lotería del Chontico. Además, el sistema garantiza que cada premio llegue a manos del verdadero ganador, fortaleciendo la confianza que los apostadores han depositado en el sorteo.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se celebra todos los días, ofreciendo múltiples oportunidades para tentar la suerte y mantener viva la emoción en los hogares colombianos.

Horarios del sorteo:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del tradicional sorteo nocturno, la Lotería del Chontico ofrece otras modalidades que amplían la diversión: el Chontico Día, ideal para quienes prefieren apostar durante la jornada, y el Súper Chontico Noche, que cada jueves entrega premios especiales. Estas variantes mantienen la emoción encendida durante toda la semana y consolidan al Chontico como una marca líder en el mundo del chance nacional.



Modalidades de juego

El éxito del Chontico Noche se debe, en gran parte, a la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para satisfacer distintos gustos y niveles de experiencia entre los jugadores.



Opciones de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad convierte al Chontico Noche en una experiencia dinámica, divertida y accesible, tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes. Cada modalidad representa una oportunidad distinta de ganar y mantener viva la emoción del juego noche tras noche.



Valor de las apuestas

Una de las características más atractivas del Chontico Noche es su accesibilidad económica, lo que permite que cualquier persona pueda participar sin importar su presupuesto.

Montos de participación:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Gracias a este rango flexible, el sorteo se mantiene al alcance de todos, ofreciendo la posibilidad de vivir la emoción del chance con una inversión ajustada a cada bolsillo.



Requisitos para el cobro de premios

El proceso para reclamar premios del Chontico Noche es completamente seguro y transparente, garantizando que cada ganador reciba su recompensa sin contratiempos.

Documentos básicos requeridos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad vigente.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), pueden solicitarse documentos adicionales:

