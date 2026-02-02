En vivo
Laura Dogu está en Caracas para reabrir misión diplomática de EEUU después de siete años

Laura Dogu está en Caracas para reabrir misión diplomática de EEUU después de siete años

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió, a través de su cuenta en X, dos fotografías de Dogu descendiendo del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.

