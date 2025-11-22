Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El sorteo del Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la jornada del sábado, 22 de noviembre de 2025. Este tradicional chance, con una fuerte raíz cultural en el Valle del Cauca, continúa siendo parte del día a día de muchos hogares gracias a su accesibilidad, trayectoria y conexión con la región.

Resultado oficial del Chontico Noche – 21 de noviembre de 2025

La transmisión oficial confirmó el número ganador de la noche:



Resultado principal: 6151

Desglose del sorteo:



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene una programación clara y constante, lo que facilita la participación a lo largo de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además del sorteo nocturno, los jugadores pueden participar en opciones complementarias como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves con premios especiales.



Modalidades de apuesta disponibles

El juego ofrece múltiples alternativas para ajustarse a diferentes estilos y estrategias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número.

acierto exacto del número. Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden.

permite ganar sin importar el orden. Tres cifras (directo o combinado): basado en las últimas tres cifras.

basado en las últimas tres cifras. Dos cifras (pata): apuesta sobre las dos últimas.

apuesta sobre las dos últimas. Una cifra (uña): se juega únicamente la cifra final.

Estas modalidades permiten que tanto jugadores habituales como apostadores ocasionales encuentren una opción adecuada.



Costos para participar

Uno de los grandes atractivos del Chontico Noche es su accesibilidad. El juego permite realizar apuestas desde montos bajos, adaptándose a distintos presupuestos:

Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deben cumplir con los lineamientos establecidos por el operador para recibir sus premios de manera segura:



