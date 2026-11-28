La consulta de los resultados de Chontico Noche se mantiene entre las búsquedas frecuentes de miles de jugadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Este chance, cuya identidad regional está inspirada en el chontaduro, ofrece distintas modalidades de apuesta y opciones para participar en sus sorteos diarios.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 28 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de Chontico Noche de este sábado 28 de noviembre de 2026 es el en minutos.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

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¿Qué es la quinta balota de Chontico Noche?

La quinta balota es un número adicional que acompaña el resultado oficial del chance. Esta alternativa, incorporada desde 2025, permite acceder a posibilidades complementarias de premio cuando la cifra adicional coincide con alguna de las condiciones de la apuesta.

La modalidad se suma a las opciones tradicionales del juego y amplía las combinaciones disponibles para los participantes.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza diariamente, pero el horario depende del día de la semana:

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Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

La marca también cuenta con otras modalidades, como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en jornada nocturna.

¿Cómo se juega Chontico Noche?

Los participantes pueden elegir diferentes modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras que deseen acertar y el orden en el que deben coincidir con el resultado oficial.

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Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

exige acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado. Combinado de cuatro cifras: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden establecido.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden establecido. Combinado de tres cifras: permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras.

consiste en acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de las apuestas permite elegir diferentes montos de acuerdo con la modalidad seleccionada y el presupuesto del participante.

Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Chontico Noche?

Los ganadores deben acudir a los puntos autorizados y presentar los documentos exigidos para realizar el cobro:

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Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido:

Premios inferiores a 48 UVT: se solicita únicamente la documentación básica.

se solicita únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: también es necesario diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.

también es necesario diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar adicionalmente una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Los sorteos diarios, las distintas modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota mantienen a Chontico Noche entre los juegos de azar más consultados por los participantes en Colombia.