Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 3 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina cultura, entretenimiento y la ilusión de ganar. Cada noche, miles de personas esperan con expectativa los números ganadores, convirtiéndolo en parte de su rutina diaria.

Número ganador del Chontico Noche – 3 de octubre

En el sorteo realizado el viernes, 3 de octubre, el resultado oficial fue:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar siempre el resultado con el tiquete original en un punto de venta autorizado para evitar inconvenientes.



Horarios del sorteo Chontico Noche

Una de las razones por las que este juego mantiene su popularidad es su frecuencia. El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los apostadores tienen otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último con premios especiales cada jueves.



Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece distintas formas de participación, lo que permite a cada jugador elegir cómo probar su suerte:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo o combinado: acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Costos de participación

Este chance destaca por su accesibilidad, ya que permite apostar con montos bajos y ajustados a cada bolsillo:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Gracias a esta flexibilidad, tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes pueden disfrutar del sorteo.



Requisitos para reclamar premios

Para reclamar un premio del Chontico Noche es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad vigente. Dependiendo del valor del premio, se aplican diferentes condiciones:

