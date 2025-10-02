Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 2 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo mezcla tradición, emoción y la ilusión de ganar, convirtiéndose en parte de la rutina nocturna de miles de apostadores.

Número ganador del Chontico Noche

En el sorteo del jueves, 2 de octubre, los resultados fueron:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda siempre verificar la información directamente con el tiquete original en un punto autorizado.



Horarios del Chontico Noche

El sorteo se realiza todos los días en distintos horarios, lo que lo convierte en una opción accesible y constante para quienes disfrutan de probar suerte:



Lunes a viernes : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los jugadores pueden participar en otras modalidades como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que cada jueves ofrece premios adicionales.



Modalidades de apuesta

El Chontico Noche brinda varias formas de participación que se ajustan a las preferencias de cada apostador:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto del número completo.

: acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acier to de las cuatro cifras en cualquier orden.

to de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combi nado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

nado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Costos de participación

Uno de los aspectos que hacen tan popular a este juego es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Esto permite que tanto los jugadores ocasionales como los más arriesgados puedan disfrutar de la emoción del sorteo.



Requisitos para reclamar premios

Para reclamar un premio del Chontico Noche es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Tener el documento de identidad vigente.

Según el monto del premio, se aplican condiciones adicionales:

