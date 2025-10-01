En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de octubre de 2025

Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de octubre de 2025

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Revise aquí el número ganador hoy 1 de octubre de 2025.

Chontico Noche resultado del último sorteo
Chontico Noche es uno de los chances más populares en Colombia.
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina tradición, emoción y la esperanza de ganar, convirtiéndose en parte de la rutina nocturna de miles de jugadores.

Número ganador del Chontico Noche

En el sorteo del miércoles, 1 de octubre, el resultado fue el siguiente: 9098 - 6.

  • Número completo: 9098.
  • Tres últimas cifras: 098.
  • Dos últimas cifras: 98.
  • Quinta: 6.
Resultado de Chontico Noche - 1 de octubre.png

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Recuerde siempre verificar el resultado con el tiquete original en un punto autorizado.

Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los apostadores pueden participar en otras modalidades como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que cada jueves ofrece premios especiales.

Modalidades de apuesta

Este juego ofrece diferentes formas de participación que se ajustan a cada jugador:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.
  • Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Costos de participación

Uno de los atractivos del Chontico Noche es su accesibilidad:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Esto permite que tanto quienes desean apostar poco como quienes arriesgan más, disfruten de la emoción del sorteo.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es indispensable presentar:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad vigente.

Dependiendo del monto, se aplican condiciones adicionales:

  • Menor a 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza vía transferencia en un plazo máximo de ocho días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chontico Noche

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad