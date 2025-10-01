Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina tradición, emoción y la esperanza de ganar, convirtiéndose en parte de la rutina nocturna de miles de jugadores.

Número ganador del Chontico Noche

En el sorteo del miércoles, 1 de octubre, el resultado fue el siguiente: 9098 - 6.



Número completo: 9098.

Tres últimas cifras: 098.

Dos últimas cifras: 98.

Quinta: 6.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Recuerde siempre verificar el resultado con el tiquete original en un punto autorizado.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los apostadores pueden participar en otras modalidades como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que cada jueves ofrece premios especiales.



Modalidades de apuesta

Este juego ofrece diferentes formas de participación que se ajustan a cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata) : acierto de las dos últimas cifras.

: acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Costos de participación

Uno de los atractivos del Chontico Noche es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Esto permite que tanto quienes desean apostar poco como quienes arriesgan más, disfruten de la emoción del sorteo.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es indispensable presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad vigente.

Dependiendo del monto, se aplican condiciones adicionales:

