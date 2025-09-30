Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 30 de septiembre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, en especial en el Valle del Cauca, donde cada jornada reúne a miles de apostadores. Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina tradición y emoción, convirtiéndose en parte de la rutina nocturna de muchos jugadores.

Número ganador del sorteo

En el sorteo del martes, 30 de septiembre de 2025, el número ganador fue:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

¡Felicitaciones a los afortunados ganadores! Se recomienda siempre validar el resultado con el tiquete original ante un vendedor autorizado.



Horarios del Chontico Noche

Este sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los jugadores tienen la opción de participar en otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con atractivos premios especiales cada jueves.



Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece varias formas de participación que se adaptan a todos los gustos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combinado): coincidencia exacta o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

Una de las razones de su popularidad es que es un juego accesible para todos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

De esta forma, tanto quienes buscan apostar poco como los que arriesgan más pueden disfrutar la emoción del sorteo.



Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad.

Según el monto ganado, se aplican requisitos adicionales:

