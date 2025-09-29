Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 29 de septiembre de 2025

El Chontico Noche se ha posicionado como uno de los juegos de azar más queridos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores lo convierten en parte de su rutina nocturna. Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo ofrece cada noche la posibilidad de ganar con una mecánica simple y accesible para todos.

Número ganador del sorteo

El resultado del lunes, 29 de septiembre de 2025 dejó como número ganador el



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

¡Felicitaciones a los afortunados ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los jugadores pueden participar en otras variantes como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último con premios más altos cada jueves.



Modalidades de apuesta

Este juego destaca por su flexibilidad, ofreciendo varias formas de participación:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo o combinado: coincidencia exacta o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata) : acierto de las dos últimas cifras.

: acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

Parte de su popularidad se debe a que es un juego al alcance de todos:



Apuesta mínima : $500 pesos por tiquete.

: $500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Así, tanto quienes prefieren apuestas pequeñas como quienes arriesgan más pueden disfrutar de la emoción del sorteo.



Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo el premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad.

Dependiendo del valor ganado, expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se requieren pasos adicionales:



Menor a 48 UVT : solo los documentos básicos.

: solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos y formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia en un plazo máximo de ocho días hábiles.

El Chontico Noche continúa siendo una tradición de suerte y esperanza, donde cada número abre la puerta a nuevas oportunidades para los jugadores de todo el país.