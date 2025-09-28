Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 28 de septiembre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de la tradición de miles de jugadores que buscan la emoción de acertar el número ganador.

Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo ofrece cada noche la oportunidad de ganar a través de una dinámica sencilla y accesible para todos.

Número ganador de Chontico Noche hoy, domingo 28 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Noche de este domingo 28 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El sorteo del Chontico Noche se realiza diariamente en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, existen otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, siendo este último un sorteo especial que se juega los jueves, con premios más altos y atractivos para los apostadores.



Modalidades de apuesta

El juego permite varias formas de participación, lo que brinda flexibilidad a los jugadores según sus preferencias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

Uno de los factores que explican la popularidad del Chontico Noche es su accesibilidad. Los valores de apuesta permiten que cualquier persona pueda participar:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

De esta manera, tanto quienes prefieren invertir poco como quienes arriesgan más dinero pueden disfrutar de la emoción del sorteo.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deben presentar documentos básicos para hacer efectivo su premio:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad.

Según el monto ganado, expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se requieren requisitos adicionales: