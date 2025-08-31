Chontico Noche resultado domingo 31 de agosto de 2025

El Chontico Noche es uno de los sorteos más reconocidos y esperados en el Valle del Cauca. Su operación está a cargo de la Lotería del Chontico, y su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta típica de esta región del suroccidente colombiano.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de ganar al acertar el número en el orden exacto de izquierda a derecha según el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del Chontico Noche 31 de agosto

En el sorteo realizado el domingo, 31 de agosto de 2025, los resultados oficiales fueron: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el 2025, los jugadores cuentan con la opción de agregar una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las probabilidades de obtener mayores ganancias cuando se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Adicionalmente, la Lotería del Chontico ofrece otras modalidades como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con jugada especial los jueves en la noche.



Cómo se juega el chance

Los apostadores pueden elegir entre varias modalidades, cada una con reglas específicas y diferentes premios:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Coincide con las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acierta las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Se gana con la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Noche brinda flexibilidad en el valor de sus apuestas, ajustándose a todo tipo de jugadores:



Valor mínimo por tiquete: $500

Valor máximo por apuesta: $10.000

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

Para reclamar un premio, los apostadores deben presentar ciertos documentos, que varían de acuerdo con el monto ganado:

Documentos obligatorios:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):

