Chontico Noche resultado domingo 31 de agosto de 2025

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Revise aquí el número ganador hoy 31 de agosto de 2025.

Chontico Noche
Chontico Noche
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 31, 2025 06:52 p. m.

El Chontico Noche es uno de los sorteos más reconocidos y esperados en el Valle del Cauca. Su operación está a cargo de la Lotería del Chontico, y su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta típica de esta región del suroccidente colombiano.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de ganar al acertar el número en el orden exacto de izquierda a derecha según el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del Chontico Noche 31 de agosto

En el sorteo realizado el domingo, 31 de agosto de 2025, los resultados oficiales fueron: en minutos.

  • Número ganador: 
  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Quinta balota:

Desde el 2025, los jugadores cuentan con la opción de agregar una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las probabilidades de obtener mayores ganancias cuando se acierta junto con otras cifras.

A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 7:00 p.m.
  • Sábados: 10:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Adicionalmente, la Lotería del Chontico ofrece otras modalidades como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con jugada especial los jueves en la noche.

Cómo se juega el chance

Los apostadores pueden elegir entre varias modalidades, cada una con reglas específicas y diferentes premios:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: Gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Coincide con las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: Acierta las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: Se gana con la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Noche brinda flexibilidad en el valor de sus apuestas, ajustándose a todo tipo de jugadores:

  • Valor mínimo por tiquete: $500
  • Valor máximo por apuesta: $10.000

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

Para reclamar un premio, los apostadores deben presentar ciertos documentos, que varían de acuerdo con el monto ganado:

Documentos obligatorios:

  • Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):

  • Menor a 48 UVT: Solo se requieren los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: Se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
  • Mayor a 182 UVT: Además de los anteriores, se solicita una certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
