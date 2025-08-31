Chontico Noche resultado domingo 31 de agosto de 2025

El Chontico Noche es uno de los sorteos más reconocidos y esperados en el Valle del Cauca. Su operación está a cargo de la Lotería del Chontico, y su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta típica de esta región del suroccidente colombiano.
Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de ganar al acertar el número en el orden exacto de izquierda a derecha según el resultado oficial del sorteo.
Número ganador del Chontico Noche 31 de agosto
En el sorteo realizado el domingo, 31 de agosto de 2025, los resultados oficiales fueron: en minutos.
- Número ganador:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
Desde el 2025, los jugadores cuentan con la opción de agregar una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las probabilidades de obtener mayores ganancias cuando se acierta junto con otras cifras.
A qué hora juega Chontico Noche
El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:
- Lunes a viernes: 7:00 p.m.
- Sábados: 10:00 p.m.
- Domingos y festivos: 8:00 p.m.
Adicionalmente, la Lotería del Chontico ofrece otras modalidades como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con jugada especial los jueves en la noche.
Cómo se juega el chance
Los apostadores pueden elegir entre varias modalidades, cada una con reglas específicas y diferentes premios:
- Cuatro cifras directo o superpleno: Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: Gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: Coincide con las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: Acierta las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: Se gana con la última cifra del resultado.
Cuánto cuesta apostar
El Chontico Noche brinda flexibilidad en el valor de sus apuestas, ajustándose a todo tipo de jugadores:
- Valor mínimo por tiquete: $500
- Valor máximo por apuesta: $10.000
¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?
Para reclamar un premio, los apostadores deben presentar ciertos documentos, que varían de acuerdo con el monto ganado:
Documentos obligatorios:
- Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Según el valor del premio (en UVT):
- Menor a 48 UVT: Solo se requieren los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: Se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
- Mayor a 182 UVT: Además de los anteriores, se solicita una certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de 8 días hábiles.