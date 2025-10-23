En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bre-B
El Nogal
Asamblea Constituyente
Trump contra Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

En esta jornada, la premiación total reflejó un buen nivel de participación, con cientos de ganadores en las categorías intermedias y menores, aunque el premio mayor continúa sin ser reclamado.

Colorloto con las balotas del juego de azar-
Colorloto.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

El sorteo número 0125 de ColorLoto de Baloto, realizado este jueves, 23de octubre de 2025, dejó como resultado la combinación de balotas:

En la modalidad de seis aciertos plenos, no se registraron ganadores, por lo que el premio mayor acumulado ascendió a $1.170 millones, cifra que queda disponible para el próximo sorteo.

En las demás categorías, los resultados fueron los siguientes:

Con estos resultados, el acumulado continúa en aumento y genera expectativa entre los apostadores. El próximo sorteo de ColorLoto se celebrará el jueves, 23 de octubre de 2025, con la posibilidad de llevarse un premio superior a los mil cien millones de pesos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ColorLoto

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad