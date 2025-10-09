En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Premio Nobel de Paz
Dina Boluarte
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 9 de octubre de 2025

ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 9 de octubre de 2025

En esta jornada, la premiación total reflejó un buen nivel de participación, con cientos de ganadores en las categorías intermedias y menores, aunque el premio mayor continúa sin ser reclamado.

ColorLoto
ColorLoto
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

El sorteo número 0121 de ColorLoto de Baloto, realizado este jueves, 9 de octubre de 2025, dejó como resultado la combinación de balotas 6 (rojo) - 2 (azul) - 1 (verde) - 6 (verde) - 7 (amarillo) - 2 (verde).

De acuerdo con el informe oficial, el sorteo entregó una premiación total de $6.498.000, distribuidos entre 291 ganadores en las diferentes categorías.

En la modalidad de seis aciertos plenos, no se registraron ganadores, por lo que el premio mayor acumulado ascendió a $1.160 millones, cifra que queda disponible para el próximo sorteo.

En las demás categorías, los resultados fueron los siguientes:

Con estos resultados, el acumulado continúa en aumento y genera expectativa entre los apostadores. El próximo sorteo de ColorLoto se celebrará el lunes, 13 de octubre de 2025, con la posibilidad de llevarse un premio superior a los mil cien millones de pesos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ColorLoto

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad