ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 9 de octubre de 2025

El sorteo número 0121 de ColorLoto de Baloto, realizado este jueves, 9 de octubre de 2025, dejó como resultado la combinación de balotas 6 (rojo) - 2 (azul) - 1 (verde) - 6 (verde) - 7 (amarillo) - 2 (verde).

De acuerdo con el informe oficial, el sorteo entregó una premiación total de $6.498.000, distribuidos entre 291 ganadores en las diferentes categorías.

En la modalidad de seis aciertos plenos, no se registraron ganadores, por lo que el premio mayor acumulado ascendió a $1.160 millones, cifra que queda disponible para el próximo sorteo.

En las demás categorías, los resultados fueron los siguientes:



Con estos resultados, el acumulado continúa en aumento y genera expectativa entre los apostadores. El próximo sorteo de ColorLoto se celebrará el lunes, 13 de octubre de 2025, con la posibilidad de llevarse un premio superior a los mil cien millones de pesos.