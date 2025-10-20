ColorLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 20 de octubre de 2025

El sorteo número 0124 de ColorLoto de Baloto, realizado este lunes, 20 de octubre de 2025, dejó como resultado la combinación de balotas:

En la modalidad de seis aciertos plenos, no se registraron ganadores, por lo que el premio mayor acumulado ascendió a $1.170 millones, cifra que queda disponible para el próximo sorteo.

En las demás categorías, los resultados fueron los siguientes:

Con estos resultados, el acumulado continúa en aumento y genera expectativa entre los apostadores. El próximo sorteo de ColorLoto se celebrará el jueves, 23 de octubre de 2025, con la posibilidad de llevarse un premio superior a los mil cien millones de pesos.