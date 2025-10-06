En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Mauricio Lizcano
Hermanos Uribe
Benedetti y Montealegre
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / ColorLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

ColorLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

En esta jornada, la premiación total reflejó un buen nivel de participación, con cientos de ganadores en las categorías intermedias y menores, aunque el premio mayor continúa sin ser reclamado.

ColorLoto
ColorLoto
Foto: ColorLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

El sorteo número 0120 de ColorLoto de Baloto, realizado este lunes, 6 de octubre de 2025, dejó como resultado la combinación de balotas 7 (verde), 5 (amarillo), 1 (verde), 2 (verde), 3 (negro) y 3 (rojo).

De acuerdo con el informe oficial, el sorteo entregó una premiación total de $7.772.050, distribuidos entre 502 ganadores en las diferentes categorías.

En la modalidad de seis aciertos plenos, no se registraron ganadores, por lo que el premio mayor acumulado ascendió a $1.150 millones, cifra que queda disponible para el próximo sorteo.

En las demás categorías, los resultados fueron los siguientes:

Con estos resultados, el acumulado continúa en aumento y genera expectativa entre los apostadores. El próximo sorteo de ColorLoto se celebrará el lunes 6 de octubre de 2025, con la posibilidad de llevarse un premio superior a los mil cien millones de pesos.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ColorLoto

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad