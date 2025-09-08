ColorLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El sorteo número 0112 de ColorLoto de Baloto, realizado hoy lunes, 8 de septiembre de 2025, dejó como resultado la combinación de las siguientes balotas: . Aunque ningún jugador logró acertar los seis números y colores en orden exacto, se entregaron premios por un total de $6.848.700 distribuidos entre 466 ganadores en todo el país.

El premio mayor, que ascendía al acumulado de la jornada, quedó desierto. Ningún apostador consiguió los seis aciertos, por lo que el acumulado asciende ahora a $1.070 millones, que estarán en juego en el próximo sorteo.



Distribución de los premios

Balance del sorteo

En esta jornada, la premiación total de $ reflejó un buen nivel de participación, con cientos de ganadores en las categorías intermedias y menores, aunque el premio mayor continúa sin ser reclamado.

El juego ColorLoto de Baloto, vigilado por Supersalud y operado bajo licencia de Coljuegos, sigue atrayendo la atención de apostadores que buscan la oportunidad de llevarse millonarias sumas. Con el nuevo acumulado de $1.070 millones, las expectativas para el próximo sorteo crecen, manteniendo la emoción en cada rincón del país.

El siguiente sorteo podría cambiar la vida de un jugador afortunado. Mientras tanto, los participantes de esta edición celebran sus premios y esperan seguir en la competencia por el gran acumulado que cada semana despierta más interés.