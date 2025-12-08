ColorLoto, resultados del último sorteo hoy lunes festivo 8 de diciembre de 2025

El sorteo número 138 de Baloto ColorLoto, celebrado esta noche del lunes festivo, 8 de diciembre de 2025, determinó que las balotas y colores ganadores son: 5 verde - 4 verde - 2 amarillo - 7 azul - 5 azul - 6 negro, resultando en un nuevo incremento del premio mayor acumulado.

Vale recordar que el premio acumulado para esta edición es de $1.330 millones y cientos de apostadores participaron en el sorteo para tener un dinero extra en esta época decembrina.

¿Qué es ColorLoto?

Baloto, uno de los juegos de suerte y azar más populares en Colombia, opera bajo un sistema de acumulado que genera gran expectativa con cada sorteo sin ganador del premio mayor. ColorLoto, su variante que exige acertar tanto el número como el color de las balotas, introduce una capa de complejidad que, si bien hace más difícil ganar el premio mayor, aumenta el valor de los acumulados de manera constante. El aumento sostenido del acumulado a $1.330 millones para el sorteo de este lunes, programado, se convierte en un fuerte incentivo para la compra de boletos en todo el territorio nacional.

Las directivas del juego, que operan bajo estricta vigilancia de las autoridades colombianas, recalcan la importancia de jugar con responsabilidad y confirman que el próximo sorteo se realizará con las mismas condiciones, manteniendo la transparencia en el proceso y la promesa de un premio multimillonario para quien logre descifrar la combinación ganadora. La expectativa ahora se centra en si el próximo sorteo logrará entregar el codiciado acumulado o si este continuará escalando hacia una cifra aún más histórica.



Baloto reitera que los resultados deben ser corroborados en su página oficial.