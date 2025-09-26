ColorLoto, último sorteo y resultado jueves 25 de septiembre 2025

El sorteo número 0117 de ColorLoto de Baloto, realizado hoy jueves, 25 de septiembre de 2025, dejó como resultado la combinación de las siguientes balotas: 2 (rojo) - 4 (blanco) - 6 (rojo) - 3 (verde) - 3 (blanco) - 1 (amarillo).

El acumulado de ColorLoto ascendió, luego del sorteo 0116 de este jueves, a $1.110 millones y el próximo sorteo se realizará el lunes, 22 de septiembre.

¿A qué hora juega ColorLoto?

Lunes a las 11:40 de la noche y jueves a las 11:00 de la noche.

Balance del sorteo

El juego ColorLoto de Baloto, vigilado por Supersalud y operado bajo licencia de Coljuegos, sigue atrayendo la atención de apostadores que buscan la oportunidad de llevarse millonarias sumas.

Con el nuevo acumulado de $1.110 millones, las expectativas para el próximo sorteo crecen, manteniendo la emoción en cada rincón del país.

El siguiente sorteo podría cambiar la vida de un jugador afortunado. Mientras tanto, los participantes de esta edición celebran sus premios y esperan seguir en la competencia por el gran acumulado que cada semana despierta más interés.