¿Quiere volverse millonario? Este es el día cuando más cae el premio mayor de MiLoto

En el marco de los 335 sorteos realizados hasta este martes, 27 de mayo, cuando volvió a caer el premio mayor de MiLoto, Baloto entregó algunos datos que pueden parecer atractivos para los participantes de este juego de azar en Colombia.

En su historia, que inició desde octubre de 2023, MiLoto ha entregado su premio mayor en 39 ocasiones, lo que lo ha llevado a estar dentro de los juegos de azar favoritos de muchos colombianos.

Sin embargo, hay un dato que llama especialmente la atención: el día que se ha posicionado como el más frecuente para la caída del gran acumulado.

Resulatado de MiLoto - 27 de mayo.

¿Cuál es el día que más cae MiLoto?

De acuerdo con cifras oficiales del juego, 15 de los 39 premios mayores han caído en martes, lo que lo convierte en el día con mayor probabilidad histórica de resultar ganador, una tendencia estadística que podría ser de interés para los jugadores habituales.

Según el más reciente balance, esta es la sexta vez que el acumulado cae estando en $260 millones de pesos, otro dato no menor que entregó Baloto tras el sorteo del martes.

¿Qué es MiLoto?

MiLoto es una modalidad adicional dentro del portafolio de Baloto, en la que los participantes deben seleccionar cinco números del 1 al 39, sin repetir y sin importar el orden en que se acierten.

MiLoto entrega su premio mayor desde los 120 millones de pesos. Foto: MiLoto

El juego, que opera bajo la modalidad paramutual —es decir, que el valor del premio depende tanto de las ventas como del número de ganadores—, tiene un precio de participación de $4.000, IVA incluido.

Actualmente, el acumulado inicial de MiLoto comienza en $120 millones de pesos, y este monto se incrementa en cada sorteo si no se reporta un ganador del premio mayor.

Otra estadística relevante es la ubicación geográfica de los ganadores. MiLoto ha premiado en cuatro ocasiones a jugadores en el Valle del Cauca, y por primera vez el premio mayor se entregó en Palmira, una de sus ciudades principales.

¿Cómo funcionan los premios en MiLoto?

El juego ofrece distintas categorías de premios: el mayor corresponde a los cinco aciertos; le siguen el segundo premio (cuatro aciertos), el tercero (tres aciertos) y el cuarto (dos aciertos, que da derecho a recambio).

Además, se ha incorporado la figura del Roll Down, que permite distribuir los recursos no asignados del premio mayor en los premios de menor acierto, en caso de que no haya ganador principal.

MiLoto realiza cuatro sorteos a la semana: los días lunes, martes, jueves y viernes.