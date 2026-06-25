Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy jueves 25 de junio de 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más populares en Colombia y puede jugarse en la mayoría de las ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Cada día, miles de apostadores esperan conocer los resultados para verificar si fueron favorecidos por la suerte.

Resultado del chance Dorado Mañana de este jueves 25 de junio de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 25 de junio de 2026 es el 9388 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 9388

Dos últimas cifras: 88

Tres últimas cifras: 388

La quinta: 7

Cómo se pagan los premios del Dorado Mañana

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de apuesta realizada. Por cada peso apostado, los pagos son los siguientes:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces el valor apostado.

3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor apostado.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces el valor apostado.

2 últimas cifras (directa o "pata"): 50 veces el valor apostado.

Última cifra (directa o "uña"): 5 veces el valor apostado.

Además, desde 2025 los jugadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, una opción que permite incrementar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras ganadoras.



¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado. Los resultados pueden consultarse después de las 11:00 de la mañana.

Es importante tener en cuenta que los domingos y días festivos no se realizan sorteos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con la información suministrada por Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los datos requeridos en el respaldo.

Presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento autorizado para reclamar el premio.

Los ganadores deben asegurarse de cumplir con estas condiciones para realizar el proceso de cobro de manera rápida y sin inconvenientes.