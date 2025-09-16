En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Revise aquí el número ganador hoy martes 16 de septiembre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:57 a. m.

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos y populares en Colombia. Su éxito radica en la sencillez para participar, la variedad de modalidades disponibles y la amplia red de puntos de venta en todo el país. Cada mañana, miles de apostadores se unen con la ilusión de ganar y llevarse atractivos premios en efectivo.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 16 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 16 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

Desde el 2025, este sorteo incorporó la quinta balota, un número adicional que incrementa las probabilidades de obtener premios más altos, lo que lo convierte en una opción aún más llamativa para los jugadores.

Modalidades de juego y sistema de premios

El Dorado Mañana ofrece múltiples alternativas para que cada apostador elija la que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto. Las ganancias dependen del monto jugado y se multiplican de la siguiente manera:

  • Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.
  • Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.
  • Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.
  • Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.
  • Dos últimas cifras o “pata”: 50 veces la apuesta.
  • Última cifra o “uña”: 5 veces la apuesta.

Gracias a estas modalidades, los jugadores tienen diversas oportunidades de acertar y obtener diferentes niveles de premios.

Horario del sorteo

El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Es importante resaltar que este sorteo no se realiza los domingos ni en días festivos, por lo que los apostadores deben organizar sus jugadas con anticipación.

Cómo reclamar los premios

De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 solo pueden cobrarse en puntos de venta autorizados.

Para reclamar el dinero, los ganadores deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser mayores de edad.
  • Presentar el tiquete original con el reverso diligenciado.
  • Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.
