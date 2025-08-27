Publicidad

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de agosto de 2025

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Revise aquí el número ganador de este miércoles 27 de agosto de 2025.

Dorado Mañana.
Dorado Mañana.
Foto: Montaje Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 27, 2025 10:14 a. m.

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más tradicionales y populares en Colombia, disponible en prácticamente todas las ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Su atractivo radica en la posibilidad de multiplicar la apuesta según el número de cifras acertadas y la modalidad elegida.

Los premios se entregan de la siguiente manera, por cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador Dorado Mañana hoy, miércoles 27 de agosto

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles, 27 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

Desde el año 2025, el juego ofrece una novedad: los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, que brinda la posibilidad de incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados pueden consultarse después de las 11:00 a.m.. Es importante tener en cuenta que este juego no opera los domingos ni en días festivos.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Según lo informado por Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, diligenciado correctamente en su parte posterior.
  3. Entregar una fotocopia de la Cédula de ciudadanía, el único documento válido para reclamar el premio
