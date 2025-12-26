Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia.

Gracias a su trayectoria, constancia y respaldo legal, este juego de azar se ha convertido en una referencia dentro del sector, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 26 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios del Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos de El Dorado Mañana es su amplia variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de forma ocasional. Cada opción ofrece distintos niveles de riesgo y premio:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: multiplica la apuesta por 208.

multiplica la apuesta por 208. 3 cifras directo: entrega 400 veces lo jugado.

entrega 400 veces lo jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.

otorga 50 veces el valor apostado. 1 cifra (uña): multiplica por 5 el valor jugado.

Esta diversidad permite que cada jugador defina su estrategia según sus preferencias y expectativas, manteniendo al Dorado Mañana como una alternativa atractiva dentro del chance en Colombia.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. No se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores han incorporado este horario como una cita fija dentro de su rutina diaria.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más representativos de Colombia. Su variedad de modalidades, reglas claras y facilidad para reclamar premios lo convierten en una opción preferida para quienes desean comenzar el día con expectativa, emoción y la posibilidad de recibir una buena fortuna.